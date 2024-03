Gaas tunneli lõpus

Pakendite kogumise ja sorteerimise oleme enam-vähem selgeks saanud, nüüd on järg toidu-ja muude biolagunevate jäätmete käes. Tundub küll paradoksaalsena, aga isegi jäätmed on võimalik ära solkida. Selle vältimiseks tuleb biojäätmed muust prügist lahus hoida ja suunata nende jaoks õigele rajale. Ehk siis kompostrisse, kus sellest kraamist saab põlluramm.

Teine võimalus on biojäätmed ümber töödelda biogaasijaamas ja selline võimalus on Saaremaal ka terendamas, sest töös on korraga suisa kaks vastavat arendusprojekti. Kuigi põhitoorainena näevad need põllumajanduslikku sõnnikut, suudavad need alla neelata ka kohalikud biojäätmed, mida praegu mandrile veetakse. Potentsiaal on igatahes suur, sest praegu kogutakse kokku vaid viiendik Saaremaa biojäätmetest.