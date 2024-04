PALJU ÕNNE! ⟩ Elvi 102, Selma 103!

Esimesena õnnitles Saaremaa valla abivallavanem Riina Allik Elvit. Ennast mugavalt lamamistooli sättinud Elvi avaldas heameelt kena lillekimbu üle. “Oi kui kena see on!” rõõmustas ta. Kui Saarte Hääl omalt poolt teise kimbu üle andis, ütles Elvi, et need on samuti kenad, aga tema jaoks läheb sülle laotud kingikoorem liialt raskeks kanda.