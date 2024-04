Evi Ustel-Hallimäe ⟩ Saaremaa korteriühistutelt nõutakse sadadesse eurodesse küündivat prügikonteinerite vahetust

Vajalik kompromiss

Probleem on ilmselgelt olemas, nii vedajatel kui ka klientidel ning sellele tuleb leida kõigi osapoolte seisukohti arvesse võttev lahendus.

Asjaolu, et kõnealused konteinerid on vanad ja neid võiks hakata kaasaegsemate vastu välja vahetama, on mõistetav, kuid seda ei saa nõuda üleöö ja kõigi konteinerite osas korraga. Ja mis kõige olulisem, väljavahetamise nõue peab lähtuma konteineri tegelikust seisukorrast.