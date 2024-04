HOIATUS! ⟩ Apotheka andmeleke puudutas sadu tuhandeid kliente

Apteegi- ja haiglakaupadega tegelev ettevõte Allium UPI teavitas veebruaris, et nende hallatud kliendikaardisüsteemi on ebaseaduslikult sisenetud ja laetud alla klientide isikukoode, ostuandmeid ning kontaktandmeid. Asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluse ja järelevalvemenetluse käigus.

Kriminaalmenetluses on praeguseks tuvastatud, et Allium UPI andmebaasist laeti ebaseaduslikult alla ligi 700 000 Apotheka, Apotheka Beauty ja PetCity kliendikaardi omaniku isikukoodi, üle 400 000 e-posti aadressi, ligi 60 000 koduaadressi ja umbes 30 000 telefoninumbrit.

Küberrünnak toimus programmi haldaja, Allium UPI OÜ, vastu, kes pakub Apotheka apteekidele ja teistele koostööpartneritele (Apteegi Beauty OÜ, PetCity OÜ) ühtset lojaalsusprogrammi. Me võtsime koheselt meetmed, et piirata kuriteo ulatust. Küberrünne on peatatud, kuid isikuandmete koopiad on tõenäoliselt jätkuvalt ründaja valduses. Politsei on küberründe korraldajate suhtes läbi viimas kriminaalmenetlust. Andmekaitse Inspektsioon on juhtunust teadlik ja läbi viimas järelevalvemenetlust.