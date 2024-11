Hannes Kelt on oma pika staaži jooksul, mil ta on juhtinud küber- ja majanduskuritegude talitust, teinud edukat tööd küberkuritegevuse ja rahapesuvastases võitluses. Ta on juhtinud mitmed olulisi projekte ning hoidnud kogu valdkonda tugeva fookuse ja arengu all.