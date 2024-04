Murekohaks on tema sõnul see, et tavaliselt taksost taskukohasem Bolt ei ole maal elavatele inimestele enam kättesaadav. "Huumoriga on öeldud, et nüüd taksojuhid naeratavad," märkis autojuht. "Kõik saavad sõita, võtavad oma kaustikud lahti, valivad taksonumbri ja needsamad taksod, mis on kõik Bolti all, saavad kalleid sõitusid teha."