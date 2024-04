MATI VENDEL 65 ⟩ Ajaloohuvi on see, mis paneb tegutsema

Aastaid hiljem on Mati Vendel saarlaste silmis tuntust kogunud mitmel viisil. Kaljukindlalt võitles ta selle eest, et Kuressaare kesklinnas seisaks taas Vabadussõja ausammas. Eesmärk oli kindel, punavõimude käsul hävitatud ajaloolise ausamba kohale tuleb teha samasugune monument. 1989. aastal pühitseti Vabadussõja ausamba alus. Sellest sündmusest on foto, kus Mati Vendel ja Valter Hommik asetavad dokumendid vutlarisse, mis seejärel monumendi alusesse müüriti. Ausammas avati järgmise aasta 23. juunil.