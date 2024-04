Nädalavahetusel avastas kohalik elanik, et Läätsa–Jämaja–Sääre–Mäebe tee ääres on maapind metsavedajate poolt sisuliselt üles küntud ja pinnases on vett täis sügavad roopad. Tema küsimus oli, kas selline tegevus on õiguspärane ja kes vastutab?