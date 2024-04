MARTIN VILLIG ⟩ Liigume iga aastaga 5% võrra unistuste Eestile lähemale

Millest sina unistad? Mina unistan näiteks üsna lihtsatest asjadest. Et lapsed võiksid ise jalgsi või rattaga turvaliselt kooli minna. Et koolis tunneks igaüks tuge, mitte trotsi. Et kogukonnad oleksid tugevad ja turvalised. Et vaimse tervise murede korral on, kust ja kellelt abi saada. Unistan põhjamaisest heaoluühiskonnast, kus kedagi ei jäeta maha ja tugevamad on abivajajaile toeks.