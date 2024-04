Kuidas muuta üks tavaline halli ja jaheda kevadilmaga koolipäev eriliseks nii, et see tekitaks elevust nii suurtes kui ka väikestes? Pöide kooli pere, lasteaiamudilastest täiskasvanuteni, moodustas staadionile käsikäes seistes naerunäo, sest heal mõttel ei tasu ju lasta raisku minna. Pealegi – spontaansus on üks Pöide kooli märksõnu.

Direktor Jaak Nõgu sõnul on üks kogukonnakooli plusse see, et vahvaid asju saab teha spontaanselt. “Meie koolipere on piisavalt väike, et kõik neist osa saaksid,” ütleb Nõgu.