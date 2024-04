"Kuna ehituse algus ei ole täna veel teada, on keeruline prognoosida ka sildade võimalikku valmimisaega," ütles transpordiameti Lääne osakonna ehituse üksuse sillainsener Ervin Hein.

Kliimaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner on varem öelnud, et tammiavade projekteerimisega seotud kuludeks kavandati 159 000 eurot. Ehitusmaksumus on veel täpsustamisel.