"Olen püüdnud nii palju kui võimalik käia kohapeal, et suhelda inimestega vahetult, rääkida teenuseosutajate ja klientidega," ütles Kadi raadio "Keskpäeva" saates külalisena osalenud Riisalo. "Arvan, et see on ainuvõimalik selleks, et mõista, mis meil Eestis täna toimub. Ja see on ka ainuke viis, kuidas aru saada, mida on tarvis teha teisiti."