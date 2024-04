ARVAMUS ⟩ Eesti laevaehitajad suudavad 5. parvlaeva ehitada. Aga…

Hange mandri ja saarte vahelise ühenduse viienda parvlaeva soetamiseks ebaõnnestus ning nüüd kavandatakse meile teadaolevalt välja kuulutamata otseläbirääkimistega hanget, millesse ei ole kaasatud ühtegi Eesti ettevõtet, kirjutavad Margus Vanaselja (Baltic Workboats), Fjodor Berman (AS BLRT Grupp AS) ja Hannes Lilp (SRC Group AS).