Lõõtsamängimise infopäeval motiveeritakse huvilisi pilli kätte võtma

1. oktoobril 2018 asutati Möldri külas mittetulundusühing Saaremaa Lõõtsad. Ühingu eesmärgiks on rahvusliku lõõtspilli mängimise traditsioonide säilitamine, jätkamine, edendamine ja tutvustamine ning tänaseks on ühingus 17 lõõtspillimuusika huvilist liiget.

MTÜ Saaremaa Lõõtsad korraldab iga kahe aasta järel üleriigilise pillimängijate osalusega Saaremaa lõõtsapäevi ja vaheaastatel ühingu liikmete ja nende sõprade osalusega suvesimmaneid, mis käesoleval aastal toimuvad 24. augustil Leisis Sassimaja õuel. Samuti on juba traditsiooniks saanud jõulukuul tuimuvad lõõtsasimmanid, mille võõrustajaks viimastel aastatel on olnud spetsiaalselt selleks ürituseks avatav Kuressaare Kuursaal.

Kuna ühingu eesmärgiks on lõõtspillimuusika traditsioonide jätkamine ja järelkasvule panustamine, siis otsustati ühingu aruandekoosolekul korraldada lõõtspillimuusika huvilistele tasuta motiveeriv infopäev, mis toimub 20. aprillil kell 13 Kuressaare Muusikakoolis. Oodatud on eelkõige need, kellel veel pilli ei ole, kuid on plaanis alustada lõõtspilli mängimise õppimist ja ka need, kes on juba alustanud ja soovivad oma pillimänguoskuse arenguks kasutada teiste mängijate kogemusi.