MUHU UUDISSED ⟩ Äkist sa tahaksid meite kuoli juhtima akata?

Aga ikkagid kõege suurem mure oo Muhu suare pial paerss, et meite kuolile oo nobeste uut juhti taris. Selle nädali lõpuni oo aega omasid paprid äe suata. Tahtjuid kuulukse et juba oo ja änam kut üks. Aga sie ep tähända, et ep mahuks juure. Mida rohkem, seda uhkem ja seda parama direkturi valida suab. Ja üle selle oo kuoli viel tuliselt taris õppejuhti ja vene kiele õpetajat ja süöklale perenaist kua. Sest neid ääminejaid oo äkist ühe korraga kohe mitu tükki. Nõnna et tüöpõld oo Muhus lai. Paljast õiget aridust oo taris.