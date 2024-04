VÕIMAS TULEMUS Pärl täiendas taas medalite ridu

"Medalite read on jälle täienenud! Aurora tõestas, mis puust nad ülitihedas konkurentsis lühikavaga on. Ja olgugi et kava ei õnnestunud täitsa veatult, olid nad siiski esikoha väärilised," teatas võimlemisklubi sotsiaalmeedias. Ka Meliora võttis end tublisti kokku ja tõi koju koguni kaks kuldmedalit.