MUHU UUDISSED Lähme talgu!

Üle selle, et Kesses nie kanged talgud oo, misest mineva nädali juttu olli, oo talgud viel Võllas, Võikülas, Simistes ja Raugil. Ja oo Piiri metsas sial seiklusparkis kua ja. Neh, ja riede oo nie kultuuritalgud sial Hellamoal. Laululava juures. Annaks arm siis ikka ilma, et ep aa asju ukka jälle kääst mitte. Ühe korra oo nie kultuuritalgud juba edasi lükatud. Mineva riede es julgen keegid easte talguid pidada. Lume alt ja lidra sihest ep akka ju kiegid rähega muad kuapima mitte.

Kuolile akatse nüid varsi uut juhti välja valitsema. Tahtjuid oln ühtekokku masu seitse tükki. Paerst oo juba paika pandud kua, et kis nende siast õigu ette kutsutse. Neh, et kelledel paprid ollid okurootis ja muud nõuksed asjad ja kombed. Ega nõukse ammeti piale ep sua kua just põmmdik ühe üöga uut inimest paika panna. Tuleb ikka võtta üks asine ja tõsine inimene. Ja siis oogid sõuke kaup, et ikka mitmel korral tuleb asjad läbi valitseda.