Kui peaksid aga leidma 3–5 cm suuruse silmamõõduga võrgulina ja ise seda ei vaja, siis tea, et seda läheb ikka veel vaja. 3–5 cm on kõige "magusam" mõõt. Rakendust leiavad ka muud, kuni 10 cm suuruse silmamõõduga võrgud. Nakkevõrkudest on oodatud tamiilist võrk – see lendab trooni püüdmisel kõige paremini.