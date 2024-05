Juhtkiri Saare kolledž käib ajaga kaasas

Kindlasti on Kuressaare kolledž leidnud oma kindla koha Eesti kõrgharidusmaastikul, ent samas püüdleb selle poole, et siia tuldaks õppima ka väljastpoolt Eestit. Mullu sügisest on Saaremaal võimalik omandada ka rahvusvahelist magistriharidust – meretehnika erialal.