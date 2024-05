Iga hea ema on lapse jaoks aasta ema

Mai Metsamaa on juba kaheksateistkümnes Saare maakonna aasta ema tiitli kandja. See näitab, et traditsioon, mille idee pakkus välja naiskodukaitsja ja ajakirjanik Rita Loel ning mille aluse panijate hulka kuulusid ka Saarte Hääl ja Kadi raadio, on igati elujõuline ka täna.