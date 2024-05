Uusi tõsiasju saarlasest olümpiasangar Voldemar Väli perekonna kohta

Juuli Kuub, kes maalermeister Aleksander-Augusti surmast valda teatas, tahtnud Marvi Vahterile tema vanaisa hauda Anseküla surnuaial näidata, aga ka see näitamine jäi ära. Juuli Kuub suri 1991. aastal ja isegi oma tütrele Senni Travele (neiuna Kuub) ei jõudnud ta hauakohta näidata.

Nüüd saab Väli matustest juba 84 aastat ja kui toona pandi hauatähiseks puust rist, on see selle ajaga ilmselt hävinud. Siit aga üleskutse, et kui keegi teab Aleksander-August Väli hauakohta, palun andke siinkirjutajale tel 58 250 349 teada.