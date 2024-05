ROLAND MERE Mis on ühist Kuressaare linnakodaniku komisjonil nokklooma paradoksiga

Kuressaare linnakodaniku komisjonis on kõik liikmed Kuressaare näo ja taustaga. Nad on kas pikema või lühema staažika linnaelanikud ja kõik nad hoolivad oma linnast. Enamik liikmetest on kas Saaremaa valla volikogu liikmed või asendusliikmed ehk teatud mandaadiga. Ja kuna komisjoni liikmed on niivõrd erinevate valdkondade esindajad, siis on märgata ka tugevat sõnaõigust vallavalitsuse otsustes Kuressaare suhtes.