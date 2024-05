Suurmees jõudis koju

1994. aastal kirjutas Juhan Peegel ajakirjas Keel ja Kirjandus: "Ajakirjandus on paraku unustamas kõige põhilisemat nõuet: mida suurem on vabadus, seda suurem on vastutus." Samuti on Peegel öelnud: "Ajakirjanik sa võid olla, aga inimene sa pead olema."