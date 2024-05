VIDEO JA GALERII Nasva kauplus avab taas uksed

Veel möödnud aastal plaanis ühistu Nasvale ehitada päris uue poehoone, milleks oli tehtud ka hulk eeltööd, kuid sügisel otsustati see mõte erinevatel põhjustel tulevikku lükata ja piirduda põhjalikuma remondiga. Nüüd möönis Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov, et otsus oli mõistlik ja väiksema investeeringuga on saadud pea samaväärne tulemus.