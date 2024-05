MARK MURU Kellele sa puhumisreidist teatades head teed?

""Kuressaares puhumine autobaasi juures…." , "Nasva sissesõidul saab kainust kontrollida…", "Lümandas puhumine poe ees…." Need teated on näited sotsiaalmeedia ajastu võludest ja valudest. "Viimase ööpäevaga kõrvaldati juhtimisest 95 alkoholi või narkootikumide tarvitamistunnustega juhti" on aga tavaline liiklusülevaate alguslause Delfis," kirjutab ettevõtja Mark Muru.