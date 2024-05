Olümpiavõitja skulptuur avatakse 26. oktoobril

Saarlastele hulgaliselt medaleid toonud spordiala jäi treenerite puudusel soiku, nüüd on Orissaares ja Leisis noori poisse hakanud juhendama Tiit Uspenski.

„Usun, et Kuressaare võistlusele tuleb paarsada maadlejat, noortest täiskasvanuteni ja ka neiud ja naised. Need võistlused saavad olema maailmas väga edukalt läbi löönud Voldemar Väli mälestuse jäädvustamiseks ja on austusavaldus tema saavutustele,“ arvas Tiit Uspenski.