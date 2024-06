PURAKALE PAI TEGEMAS ehk Kalapüügiks parim päev on alati eile ja homme

Reedel, tunnike pärast keskpäeva astume fotograaf Maanusega Muratsi sadamas Saarte Hääle tolmunud tumesinisest pirukast välja. Päike lõõskab kui jaaniaegu. Ometi on kesksuveni veel terve kuu. Veidi, õige veidi on ka tuult, aga see on soe.