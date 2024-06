VAMBOLA PAAVO Tants parvlaevade ümber

Pideva Saaremaal käijana tean, kui töised on suvekuud praamimeestele Virtsu–Kuivastu liinil. Aasta-aastalt suureneb Saare- ja Muhumaale sõitjate arv. Pelgalt kahe parvlaevaga kõrghooajal opereerida ei jõua. Vaja on lisa. Järjekorras ei taha ju keegi oodata. Ja kui ükskord Muhus ollakse, siis vajutatakse linna poole sõites gaas põhja. Ega need kiiruskaameradki suuda kiirustajaid ohjeldada.