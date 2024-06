Jana Kutšinskaja Kuidas üks saunaskäik Eesti turismile hoogu annab?

Viimastel aastatel on Eesti saun aina enam laia maailma murdnud: meie omamoodi saunakombeid, mullust sauna-aastat ja saunamaratone on kajastanud suured rahvusvahelised ajakirjandusväljaanded. Omajagu on räägitud jalkaäss David Beckhamist ja teistest staaridest, kes Eestis tehtud iglusauna soetanud. Kirsiks koogil on muidugi Anna Hintsi saunadokumentaali "Savvusanna sõsarad" rahvusvaheline edu ja mitmed mainekad auhinnad.

8. juunil saavad kõik eestimaalased panna ise käe külge, et Eesti sauna rahvusvahelist tuntust kasvatada: oleme koos põhjanaabrite soomlastega võtnud nõuks teha saunatamises Guinnessi maailmarekord.

Teeme Eesti sauna ilmakuulsaks

Eesti on üle ilma tuntud oma iduettevõtete-sõbraliku keskkonna ja digiriigiga. Ka see on olnud teekond, kus oleme samm-sammult üles ehitanud üht lugu. Selle loo sünni ja leviku juures on käe külge pannud väga paljud Eesti inimesed. Miks ei võiks Eesti sauna lugu olla veel üks sarnane Eestiga laias ilmas seostuv pusletükk? Tõsi, saunakultuuriga hiilgavad ka teised rahvad, ennekõike meie põhjanaabrid. Aga ega me diginomaadide ja iduettevõtete meelitamisel ka just üksi ole.