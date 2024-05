Kudjapel toimus tseremoonia saksa poolel langenud sõduritele

Ralf Baltes ütles pärast mälestushetke, et nende huviühendusel on kolm eesmärki: Esiteks langenute saatuse selgitamine, teiseks lahingupaikadega tutvumine ja kolmandaks kultuurisidemete arendamine Eesti ja Saksamaa vahel.

Selle aasta reisiga on nad väga rahul, leitud on uusi kontakte ja kohatud uute inimestega, on saadud infot, millega kodus edasi töötada.

Pärast viimast ümbermatmist on leitud 9 langenu säilmed, kuid nende matmine on takerdunud amtkondliku asjaajamise taha. „Konkreetset matmise kuupäeva paika pandud ei ole,“ selgitas Baltes.

Küsimusele, kas on plaan asendadada haudadel olevad pragunenud dolomiitristid uutega vastas esimees, et nemad on vabatahtlik organisatsioon. Lagunenud hauatähistest, mida ei ole ilus vaadata, on nad teavitanud peamist sõjahaudade organisatsiooni Saksamaal, aga seni tulemusteta. Ühe uue risti maksumus jääb kahesaja euro piiresse.