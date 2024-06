GOSPA OÜ juhatuse liige Tauri Sumberg tõdes hotelli 20 tegutsemisaastast kõneldes, et head aastad jäävad vähem meelde ja õnneks on neid kindlasti ka rohkem olnud.

“Kriiside juhtimine on alati pinevam ja põnevam, aga ka emotsionaalselt raskem,” leidis ta. Esimene pool tegutsemisaastat oli Sumbergi sõnul ülikeeruline. “Me olime nooremad ja julgemad, tulime turule totaalselt teistsusguse tootega,” rääkis ta. “Uskusime, et kvaliteetsele spaale on turgu, seni olid turul olnud sanatooriumid, mille klient oli Soome ametiühingute poolt saadetud.”