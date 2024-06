Seda hoolimata rahvale kõige kõrgemalt poolt väidetust, et kaitse- (Venemaal siis küll pigem ründe-) jõududes mingit puhastuskampaaniat ei toimu.

Märkimisväärseid ressursse kontrollivate klannide prominentsed esindajad pole veel rünnaku alla sattunud – see oli midagi mitteametliku võimuvertikaali-sisese kokkuleppe taolist. Nüüd näitab Timur Ivanovi vahistamine, et mitte kõik ei ole valmis seda kokkulepet enam jätkama. Kaitseministri asetäitja Ivanovi vahistamine sõja haripunktis on kõige märgatavam tõend mängureeglite ümberkirjutamisest.