Saaremaa giidid soovivad Harilaiule pääseda ka Kurevere teed pidi

Giidide ühing toob oma pöördumises vallavalitsusele välja, et praeguses olukorras ei ole võimalik tutvustada turistidele kõiki piirkonna väärtusi. Kuni tee sulgemiseni sõideti Harilaiule läbi Kõruse küla ja tagasiteel keerati Kurevere teele, et nautida kauneid merevaateid, imetleda ulatuslikke poollooduslikke karjamaid, suuri alasid pooppuudega ja tee äärde jäävaid loodusmetsi. Nüüd tuleb valida üks või teine tee, aga ühe ja sama teelõigu kahekordne läbimine pole turistidele meele järgi. Seda eriti olukorras, kus lisaks Harilaiule plaanitakse külastada ka rahvuspargi ülejäänud osa Tagamõisa poolsaarel, on pöördumises öeldud.