Telia Eesti AS on sõlminud Kihelkonna kogudusega kokkuleppe rajada uus mobiilsidemast asula keskele kiriku maale. Teemat on arutatud ligi aasta ja nüüdseks on ehitamiseks väljastatud ehitusluba.

Kirikuõpetaja Rene Reinsoo selgitas, et Viki mast on Telia sõnul amortiseerunud ning sobilik koht uue masti ehituseks oleks Kihelkonna aleviku ja Pajumõisa vahel. Ta lisas, et kuna tegemist on kõrge ehitisega ja küsimusi on tekitanud võimalik kiirgusoht, paluti Telia esindajatel tulla kogukonna küsimustele vastama.