Juhtkiri Kännu tagant lahti

Varsti veerand sajandit tühjana seisnud ja ilma käes lagunenud endise leivakombinaadi hoone Kohtu tänaval on ainest andnud mitmeteks lehelugudeks. Nüüd on tekkinud lootus, et omaaegsest lõhnavast leivamajast määrdunud kolemajaks muundunud tööstushoone saab ometi uue elu.