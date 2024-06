"Meil on olnud suur kohtumine muinsuskaitse esindajatega ja nüüd oleme kätte saanud protokolli, millest selgub, et hetkel on antud luba lammutada ära maja külje peal olevad nii-öelda tiivad, kuid keskmine osa jääb üles," ütles arendaja Gracile Holding OÜ esindaja Raigo Sooär.