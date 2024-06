MEREPÄEVADE LAVA OOTAB Saaremaa parim noortebänd on Epiloog

Ürituse peakorraldaja, muusiku ning bändi- ja löökpilliõpetaja Kaupo Saare sõnul on festivali eesmärk pakkuda noortele muusikutele võimalust esineda suurel laval. "Olid ajad, kui Saaremaa noortebändid said lavale ja omavahel mõõtu võtta igal aastal, aga mingi hetk see traditsioon vajus ära ja noori enam laval ei näe, kuigi bände meil jagub," rääkis Saar, kes on ka ise aastaid tagasi bändifestivali lavale jõudnud.

Saare sõnul on tema suur soov noortebändide festivali traditsioon taaselustada ning seda on ta teinud juba paar viimast aastat. Kui sel aastal oldi esmakordselt suurel laval, siis kahel eelneval aastal on noortebändid kokku kutsutud nii Divasse kui ka Raekeskuse parklasse. "Noori muusikuid on meil maakonnas palju, neid käib harjutamas muusikakoolis, noortekeskuses, Saaremaa gümnaasiumis ja mitmel pool mujal üle Saaremaa," märkis Saar, lisades, et just sellistel lavadel on neil võimalus end näidata ja koguda nii kogemusi kui ka fänne.