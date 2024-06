KIRJAD KOJU Neljas kiri: ühe inimelu maastik

Tere jälle, tere suure kiiruse seest! Kõik käib praegu kähku: ruttu-ruttu õitsevad ära sirelid, mille õiekobarad on juba krõbepruunid. Kahjutundega vaatan vägevaid kastaniküünlaid, oma suuri lemmikuid, sest tean, et varsti pudenevad needki. Oleks ainult rohkem aega, et seda ilu endasse salvestada.