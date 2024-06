Käesla külas elab Martin Tammel koos oma igapäevase kaaslase koer Capoga. Esmapilgul võib Capo väljanägemine tekitada aukartust ja isegi hirmu – suur ja jõuline koer, pealtnäha üsna karm ja kuri tüüp. Kuid sõprade jaoks on Capo tõeline südametemurdja, kes tahab mängida, sügamist saada ja sind oimetuks musitada.

Tegelikult on Capol ametlikult tunduvalt pikem ja peenem nimi. Kennelis pandi talle nimeks Eaglemount Ulisse. Kuna Martinile tundus Ulisse (Eaglemount on kennelnimi) sellele kutsikale mitte eriti sobiv, otsustas ta oma koera igapäevaselt teisiti kutsuda. Kuna cane corso on Itaaliast pärit tõug, ristis ta kutsu ühe kuulsaima itaallase Al Capone järgi Capoks.