JUBA LAUPÄEVAL ERSO sõidab Saaremaale

„ERSO viimasest sümfooniakontserdist Saaremaal on möödas 18 aastat. Seetõttu on aeg pakkuda siin taas tõeline muusikaelamus, sest suure sümfooniaorkestri kõla on midagi erakordset ja unustamatut. Eelseisev kontsert on suunatud eelkõige saarlastele, kellel sellisest sündmustest osasaamiseks tuleb tavaliselt võtta ette reis mandrile. Loomulikult on kuulama oodatud ka Saaremaa külalised. Neile soovitan varuda rohkem aega, et näha imelise loodusega Saaremaa põhjarannikut, käia Panga pangal ja uudistada Tagaranna kalurküla elu. Me ei ole unustanud ka lastega peresid ja noori, kellele täispika kontserdi jälgimine ehk veel jõukohane pole. Neile pakume võimalust osaleda ERSO proovis, milles orkester kohaneb üheks päevaks loodud Mustjala „kontserdimajaga“ ja valmistub õhtuseks ettekandeks. Soovitan hankida pääsmed eelmüügist, sest saalis on vaid 450 kohta ja need täituvad kiiresti“ ütles kontserti korraldava MTÜ Loovüksus kunstiline juht Aare Tammesalu.