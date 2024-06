ARST Eesti puugid levitavad malaariasarnast viirust

Üheks peamiseks suvehooaja tüütuseks on puugid, kes levitavad Eestis juba mõnda aega ka uusi, veel vähemlevinumaid haigusi, millest märkimisväärsemad on bakteriaalsed infektsioonid anaplasmoos ja erlihhioos.

Levib ka babesioos, mis on küll harvema levikuga, aga võib põhjustada sarnaseid sümptomeid malaariale. „Puugihammustuse korral on paraku ka võimalus, et puugiga kandub inimesele mitu haigustekitajat ja toimub seganakatumine, mis juhul määratakse ka vastav ravi,“ rõhutab dr Ivanova, miks puukide puhul tuleb alati olla tähelepanelik, jälgida enda, oma laste ja ka lemmikloomade tervist ja kindlasti konsulteerida arstiga.