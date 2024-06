Kuidas pank sust pensionäri teeb Arvad, et oled 35-aastane, aga panga silmis juba 65+

Nii juhtus hiljuti Saaremaal elaval Gerdal, kes liitus pensionisammaste süsteemiga kohe keskkooli lõpul, mil süsteem Eestis just rakendunud oli ja teatud sünniaastast alates kodanikele kohustuslikuks tehti. Toona oli valida vaid kas konservatiivne või riskialtim äkiline sammas. Just elluastununa, teadmata, mis juhtuma hakkab, valis ta tookord konservatiivse. Siis pidi telleri soovitusel vähemalt kindel olema, et oma rahast ilma ei jää.

Hiljuti ajaviiteks oma pensioniraha seisu vaadates selgus, et panga arvates ongi Gerda peagi pensile minemas. Vahepealsetel aastatel mitmeid muundumisi läbiteinud paketid ja sambad on tänaseks seatud nii, et tema toona valitud pakett on praegusel ajal sobilik 55+ inimesele. Sambasse tiksub raha üsna vähe ja kui see samamoodi jätkub, siis rikast pensionäri temast küll ei saa. Raha on tiksunud sambasse ca 20 aastat ja saldo on ca 20 000 eurot.