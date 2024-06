PALJU ÕNNE! Saaremaa Laste Sõber 2024 on Spordikool SEPPS

Madis ja Merlyn on loonud eraspordikooli SEPPS, mis pakub kohalikele lastele mitmekesiseid ja arendavaid spordivõimalusi. Nende juhendamisel saavad juba kolme-aastased lapsed treeningutest osa võtta, õppides mängu kaudu keha valitsema, distsipliini ning armastust spordi vastu. See lähenemisviis tagab, et treeningud on huvitavad ja lõbusad, vältides laste ülekoormust ja tüdimust. Sellega laotakse tugev vundament tervislikule eluviisile, oskuste arengule ja regulaarsele spordiharrastusele. Nende vahvaid ja mängulisi lasteaiatrenne leiab pea kõigist Saaremaa ja ka paljudest mandri lasteaedadest.