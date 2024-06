PANE OMA LEMMIK KIRJA Algasid parima mahetootja ja -toote konkurssid

Konkursile "Parim mahetootja 2024" saavad kandidaate esitada nii organisatsioonid kui ka üksikisikud, sealhulgas kandideerija ise. Konkursile oodatakse mahetootjaid, kes on mahepõllumajandusega tegelenud vähemalt kaks aastat. Kandidaatide ankeetide esitamise tähtaeg on 5. juuli.

Konkursile "Parim mahetoode 2024" esitavad oma tooteid mahetöötlejad ise, esitada saab kuni kolm toodet. Tingimuseks on, et mahetoode oleks ankeetide esitamise tähtajaks müügil. Toodete ankeetide esitamise tähtaeg on 23. august.