“Kui oled mõelnud, et sul võiks olla oma pisike äri, näiteks omada ühte vahvat poodi, mida Saaremaal on vaid üks ning korraldada sellega seoses vahvaid teemapidusid ja õpetlikke esitlusi, siis on see kuulutus just sulle,” kirjutab poe üks omanikke Kadi Arro sotsiaalmeedias.