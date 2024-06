Hüvasti, mereajaloolane Vello Mäss

Unistamise, julguse ja riskidegi tasuks on leiud, mis tegid Vello tuntuks mitte ainult kodumaal, vaid kaugemalgi. Maasilinna laev, Russalka, Hiiumadala tulelaev, Jenissei, Myrtle, lisaks palju muidki vrakke ja leide, mis alles ootavad uurimist. Kõik leitu on kirjas "Mare" logiraamatus ning Vello koostatud vrakiregistris, mis tänapäevaks on käsikirjalisest kaustikust muutunud põhjalikuks ja igapäevaselt kasutatavaks digitaalseks andmebaasiks."

Eesti Loodusele antud intervjuus (2008) rõhutab teadur, et isiklikke huvisid ei saa esiplaanile seada.

"Ma pole aastakümneid suvel puhanud. Teised meremuuseumi töötajad käivad kõik suvel puhkusel, mina käin regulaarselt oktoobris, novembris või detsembris, sest suvi on merel töötamise aeg ja Eestis on see aeg nii lühike. Ma küll loobun paljustki, aga saan selle eest olulisi asju tagasi. Ma elan ju vaid üks kord ja soovin kasutada seda aega täisväärtuslikult ning teha just seda, mida tahan ja oskan," rääkis Mäss toona.

Samas Eesti Loodusele antud usutluses ütleb Mäss, et pole kunagi ennast allveearheoloogiks tituleerinud.

"Olen tõsise iseõppijana kompetentne paljudes merearheoloogia küsimustes, kuna see valdkond eeldab merenduses kodusolemist," lausus ta. "Erihuviks on merearheoloogia veel kitsam eriharu – laevaarheoloogia, mis tähendab vanema laevaehituse üksikasjade tundmist. Seda valdkonda olen ma uurinud kõige süvenenumalt; sellest siin-seal kirjutanud ja ettekandeid teinud."

Tõsi on aga see, et paljud välismaa kolleegid teadsid-tundsid Vello Mässi ennekõike võimeka merearheoloogina.

Vello Mässi elutöö on tehtud. Teda on autasustatud mitme aumärgi ja medaliga, sealhulgas Valgetähe V klassi teenetemärgiga ja Helsingi laevastikugildi mälestusristiga.

Saarlastest mereajaloo huviliste tänu lahkunule selle suure töö eest, mida ta on teinud kogu Eesti, sealhulgas Saaremaa merenduse uurimisel.