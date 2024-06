Uus skeitpark tuleb Kudjapele

Kaarma kogukonnakogu juht Boris Lehtjärv ütles, et kogukonnakogu toetab uue skeitpargi rajamist Kudjapele. Kudjape vana skeitpark on amortiseerunud ja selle ohtlikud rambid on eemaldatud. Praegu asuvad kõnealusel alal välijõusaal ja kaks tenniseväljakut, lisaks mahuks sinna ka tänapäevane skeitpark.

"Muru niidab seal Saaremaa Haldus, parki ennast hooldab kohalik kogukond. Mõte on see, et kuna Smuuli skeitpark on kehvas seisus ja asub majade vahel ning sealt on tulnud vallale ka nurinat lärmakate noorte pärast, on lihtsam ehitada kusagile uued atraktsioonid, kui lõputult vana putitada," rääkis Lehtjärv.