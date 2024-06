"Tõesti on nii, et õdede koolitus Kuressaares – selles on palju minu tööd ja vaeva, et see üldse Kuressaarde tuli," ütleb ta. "Me räägime ju töötavatest inimestest, pereinimestest ning et neil on selline õppimisvõimalus siin kohapeal Saaremaal praegu, see on väga hea!"