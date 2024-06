Kas Kihelkonna tiik on lastele ohtlik?

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles, et Kihelkonna kooli direktor ja Kihelkonna komando meeskonnavanem on suhelnud ja otsinud lahendust, kuidas kõnealune tiik turvalisemaks muuta. "Kuna päästel sellist regulatsiooni ei ole, mis kohustaks lasteasutuste ümbrust ohutuks tegema, pöördus meie ohutusjärelevalve inspektor tervisameti poole, kes omakorda saab teha märgukirja vallavalitsusele," rääkis ta.

Kuigi tervisekaitsenõuded ei puuduta haridusasutuste kõrval asuvate maa-alade ohutust, palus terviseamet kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul olukorra täpsustamiseks Saaremaa vallavalitsuselt kirja teel selgitust, mis laagriga on tegemist ja kuidas on tagatud, et Kihelkonna koolis, lasteaias ja laagris viibivab lapsed ei kukuks tiiki.