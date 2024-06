Kallemäe sõjaväosa kinnistu võib minna Valjala tehnikaringi kätte

Valjala noorte tehnikaklubi juhatuse liige Marko Kasu ütles, et sarnaselt Valjala radadele tahab tehnikaring ka Kallemäel hakata noori koolitama sõitmaks krossirataste ja ATV-dega. Lisaks plaanitakse seal koostöös Saare Safariga alustada maasturite sõiduõpet. Kallemäe kinnistu asukoht sobib tehnikaspordi harrastmiseks ka seetõttu, et jääb elumajadest kaugemale.

Kallemäe kinnistu andmist tehnikaringi käsutusse pooldab ka Valjala osavallakogu. Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Raino Sepp sõnas osavallakogu koosolekul, et kindlasti ei anna vald kinnistut kasutada ilma arenduskohustusteta. "Muidu võime paari aasta pärast olla samas olukorras, et midagi ei ole toimunud ja kinnistu on endiselt samas seisus," selgitas ta.